Veiligheidswaarschuwing over product Amazing Oriental

Mensen met een allergie voor tarwe kunnen huidklachten of moeite met ademen krijgen. In zeer ernstige gevallen kunnen ze in shock raken.

Volgens de NVWA is de ingrediënteninformatie niet compleet, waardoor het allergeen tarwe niet wordt vermeld. Het gaat om productcode 67640 en houdbaarheidsdatum tot 23-12-2020. Kopers kunnen het pak terugbrengen en krijgen dan hun geld terug.

Van de twintig vestigingen van Amazing Oriental in Nederland zitten er vier in Rotterdam.