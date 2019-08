Orkun Kökçü (Feyenoord) 'Prachtige avond voor ons'

Met een grote glimlach stond Orkun Kökcü na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva voor de camera van RTV Rijnmond. De maker van het openingsdoelpunt had genoten. "Het was een prachtige avond", vond de middenvelder.

Kökcü was ook tevreden over het doelpunt dat hij zelf maakte, vlak na rust. "Rick Karsdorp komt goed door vanuit rechts en ik loop mee. Als hij de bal goed klaar legt, hoef ik alleen maar binnen te schuiven. Ik ben blij met mijn eerste Europese treffer en ben nu van de hatelijke nul af."

De loting voor de groepsfase van de Europa League is vrijdag om 13.00 uur. Kökcü wacht in spanning af. "Ik hoop op een mooie poule. We gaan zo door in Europa en gaan alles geven."

Beluister hier het hele interview met Orkun Kökcü na de wedstrijd. De video volgt later vanavond.