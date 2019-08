Vader vermoord meisje start doneeractie voor vervoer hulphond

De vader van het in 1986 vermoorde meisje Anoeska uit Rotterdam, is een doneeractie begonnen voor een andere auto om zijn hulphond te kunnen vervoeren.

Chiel Grishaver kreeg na de moord op zijn 3-jarig dochtertje psychische klachten. Na jaren van onderzoek bleek hij een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) te hebben door de traumatische gebeurtenis.

Anoeska werd in 1986 zodanig mishandeld door de nieuwe vriend van haar moeder, dat de peuter overleed. Om de dood te verhullen werd het meisje door de moeder en vriend in Het Park in Rotterdam gegraven. De dag erop gaven ze haar op als vermist.



Sinds twee weken heeft Chiel een hulphond die hem helpt in openbare ruimtes en hem wakker maakt wanneer hij een herbelevenis of nachtmerrie heeft. De Duitse herder Denzell is echter te groot voor de auto van Grishaver en daarom is hij een doneeractie begonnen.

"Ik heb echt een andere auto nodig omdat ik Denzell amper in en uit de auto krijg. Ook is er helemaal geen goede ventilatie in de auto voor de hond. Mijn streefbedrag is 5000 euro voor een betere auto. Er is al zeshonderd euro gestort."

Na twee weken is de hulphond al van levensbelang voor Chiel. "Hij is echt mijn maatje. Ik kan niet meer zonder hem."