Jaap Stam over plaatsing groepsfase Europa League: 'Geeft een goed gevoel'

Jaap Stam in het stadion van Hapoel Beer Sheva. Foto: ANP/ Nir Keidar

Jaap Stam over plaatsing groepsfase Europa League: 'Geeft de jongens een goed gevoel'

Feyenoord plaatste zich donderdagavond voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg van Jaap Stam won over twee wedstrijden met 6-0 van Hapoel Beer Sheva. Trainer Jaap stam was na afloop blij, maar vond zijn ploeg nog niet optimaal spelen.

"Het was niet altijd even makkelijk, maar uiteindelijk moet je voor resultaat gaan", zegt Stam tegenover RTV Rijnmond. "Je wil voetballen op een dusdanige manier en je hebt te maken met een tegenstander die het gaat proberen. Uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat hebben we gehaald. Dat geeft een goed gevoel."

Er moet volgens Stam nog veel gebeuren bij Feyenoord. "Niet alles klopt nog. Er moeten nog een aantal dingen ontwikkelen. Maar we zijn wel blij met deze uitslag."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Jaap Stam.