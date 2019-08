Poesje van verdrinkingsdood gered uit haven Sommelsdijk

Een katje is donderdag ternauwernood ontsnapt aan de verdrinkingsdood. Het beestje was in het water terecht gekomen in de haven van Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee. Ze is door twee toegesnelde vrijwilligers van de Dierenambulance met een net uit het water gevist.

De jonge rode kat was flink in paniek en probeerde vergeefs via de kant omhoog te klimmen. De twee redders hebben de natte poes direct naar de dierenarts gebracht, omdat het dier kopje onder was geweest. Ze was onderkoeld, maar had geen water binnengekregen.

De eigenaar van het katje kon haar ophalen nadat bleek dat ze verder oké was.