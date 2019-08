FC Rijnmond met Fraser en Boukhari

In FC Rijnmond zijn vrijdagmiddag Henk Fraser en Nourdin Boukhari van Sparta te gast. Zij schuiven aan naast presentator Bart Nolles en analist Geert den Ouden.

Met de hoofdtrainer en spitsentrainer van Sparta gaan we het uiteraard hebben over Sparta - Ajax, de topper in de eredivisie die zondag op het programma staat.

Natuurlijk kijken we terug op het duel van Feyenoord bij Hapoel Beer Sheva en praten we over de loting van de groepsfase van de Europa League. De blik gaat ook richting zondag. De Rotterdammers gaan op bezoek bij Willem II.

FC Rijnmond begint rond 17.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.