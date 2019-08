Bart Nieuwkoop van Feyenoord naar Willem II

Nieuwkoop tekende onlangs een nieuw contract bij Feyenoord tot medio 2021, met een optie om met nog een seizoen te verlengen.

Toch leek hij weer op een zijspoor te belanden. In 2015 debuteerde Nieuwkoop in de hoofdmacht van de Rotterdamse club, maar mede vanwege blessures slaagde hij er nooit in om echt een vaste waarde te worden in de Kuip.

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Willem II. Dat duel begint om 16.45 uur.