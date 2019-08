Truckshow Numansdorp voor het goede doel: 'Gewoon lekker dom lullen de hele dag'

Het terrein van akkerbouwbedrijf Novifarm in Numansdorp is in gereedheid gebracht en de familie Vogelaar is er helemaal klaar voor. Zo'n 130 trucks rijden zaterdag naar de Hoeksche Waard voor een Truckshow. De wagens worden een beetje opgepoetst, er is een barbecue, verder "gewoon lekker dom lullen de hele dag."

Bas Vogelaar en zoon Arie zwaaien zaterdag de scepter. Ze begonnen achttien jaar geleden, toen zo'n tien tot vijftien chauffeurs op zaterdagen kwamen buurten bij de winkel in miniaturen van de familie Vogelaar. De vrouw des huizes stelde voor er een barbecue bij te organiseren, na vijf keer werd het tijd om de gemeente om een vergunning te vragen.

Het eerste jaar trok de bijeenkomst 43 auto's en zorgde voor een tekort van vijfhonderd euro, vertelt Bas Vogelaar lachend. Het tweede jaar speelde hij quitte en van lieverlee groeide het evenement uit het jasje. Nu mag de familie het terrein van Novifarm gebruiken, er worden vierhonderd mensen verwacht.

Geen nieuws

"We zijn heel streng", verzekert Arie Vogelaar, zelf ook chauffeur. "Wat wij zeggen, dat moet gebeuren. Wat thuis niet mag mag hier ook niet, voor de rest geen nieuws."

Arie vervoert onder meer aardappels, uien en suikerbieten. Hij treft overal truckers, dus contact is snel gelegd. Zo nodigt hij collega-truckers uit voor de truckshow in Numansdorp. "Je komt natuurlijk overal, de meeste kennen we onderhand wel", zegt hij.

Max Verstappen

Het evenement is niet zomaar alleen voor de gezelligheid. Bas en Arie halen altijd geld op voor het Sophia Kinderziekenhuis. Daarom worden er artikelen geveild, zoals twee vip-kaarten voor de GP van Zandvoort, die minimaal duizend euro moeten opbrengen. Over het totaalbedrag is Bas duidelijk. "We gaan van het jaar voor een record van 35 duizend euro netto. Dat mot d'r kommen."

Het geld gaat niet zomaar naar het Sophia Kinderziekenhuis zelf; er moet een concreet doel zijn. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld een partij laptops voor kinderen die niet uit bed kunnen. Als er geen project is, dan houden ze het geld tot er een duidelijk plan is om het geld aan uit te geven.

Zaterdag om 18:00 uur start de bbq in de loods op het terrein, tot 22:00 uur. "Kun je je helemaal voldouwen."