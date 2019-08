'Songfestival naar Rotterdam is voor ons een soort Champions League'

Komt het Eurovisie Songfestival in 2020 naar Rotterdam of Maastricht? Dat weten we over een paar uur. Marc Kabbedijk van gay-café Ferry op de Westblaak hoopt op Rotterdam, maar durft er nog niet op te rekenen.

Het nieuws over de gaststad wordt vrijdag iets voor 12:00 uur bekend gemaakt via een reclamespotje op NPO1 en NPO2. "Dat gaan we met een hele groep in de zaak bekijken. Als dan het woord Rotterdam valt, gaat er toch wel een flesje bubbels open", zegt Kabbedijk. "We vinden het nog erg spannend. Er zijn geruchten geweest die zowel naar Rotterdam en Maastricht wezen. Ik heb nog geen idee."

Champions League

Mocht het grootste liedjesfestijn van de wereld naar de stad komen, dan belooft dat volgens de horecaondernemer een spektakel te worden. "De sfeer die meekomt met dat evenement is voor sommige mensen niet te bevatten. Er zijn veel mensen die zich afvragen wat er nou zo leuk is aan het Eurovisie Songfestival, maar kijk het met een groep homo's en dan kom je daar echt wel achter. Het is voor ons een soort Champions League die naar Rotterdam komt."

Kabbedijk verheugt zich het meest op de sfeer die bij het evenement komt kijken. "Ik denk dat dat wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt met de Gaypride in Amsterdam, nog eens keer tien gaat", vertelt hij.

"Over het algemeen gaan die evenementen zoals de Pride in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, met een Pridewalk en demonstratie, gepaard met een beetje gemiep en gezeur. Ondernemers moeten daar een beetje plek voor maken", zegt Kabbedijk. "Maar nu komt er écht een evenement. Dat is hetzelfde alsof Feyenoord het kampioenschap heeft gewonnen. Ondanks dat er af en toe een winkelruit of bushokje bij sneuvelt; er komen zoveel mensen en er komt zo'n positieve vibe door de stad, dat heel Rotterdam het tof vindt."

Handel

Naast de sfeer denkt hij dat het Songfestival ook goed is voor de verdiensten. "Er komt straks een evenement met een ontiegelijke hoeveelheid aandacht, daar kan iedereen van profiteren. Ik denk serieus dat er regenboogvlaggetjes op de Witte de With en Stadhuisplein worden opgehangen en dat dat wordt omarmd. Er komt nu een keer handel mee met dat hele homo-gedoe. Ik denk dat dat een positieve bijdrage kan leveren."

Kabbedijk heeft al contact gehad met collega-horecaondernemers in de stad. Een draaiboek ligt klaar, mocht het hele feestje in Rotterdam doorgaan. "We gaan dan ruim open, er staat een parade gepland en we gaan feesten op straat geven. We gaan echt helemaal los."

Maar niet alleen voor de homoscene zou het leuk zijn als het Songfestival naar Rotterdam komt, verzekert Kabbedijk. "Ik denk echt dat heel Rotterdam hiervan gaat genieten."