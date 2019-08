Crysencio Summerville op huurbasis naar ADO Den Haag

Dat had ook te maken met een straf die Feyenoord de jonge Summerville had opgelegd na een incident met teamgenoot Mats Knoester. Summerville heeft in de Kuip nog een contract tot medio 2021.

"Crysencio is een groot talent van onze Onder 19-lichting. Door hem dit seizoen te verhuren aan een team uit de Eredivisie kan hij zich verder ontwikkelen en de benodigde speelminuten maken. Dat was, gezien de concurrentie op zijn posities bij Feyenoord, dit seizoen lastig voor hem geweest hier in Rotterdam", zegt technisch directeur Sjaak Troost op de website van Feyenoord.