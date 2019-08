De chauffeur van een tractor met aanhanger moest vrijdagochtend in Rockanje door de brandweer worden bevrijd uit een beknelling. Hij kwam op de Middeldijk onder de hydrolink van zijn gierwagen terecht.

De man kon snel worden bevrijd, en is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer kan de brandweer nog niets zeggen. Er was niemand anders bij het ongeval betrokken.