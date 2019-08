NPO: Ahoy gaf de doorslag voor keuze Songfestivalstad

Het is feest in Rotterdam, nu het Eurovisie Songfestival volgend jaar naar de stad komt. Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Songfestival, gaf aan dat Rotterdam Ahoy uiteindelijk de doorslag gaf.

"Met Rotterdam als gaststad van het Eurovisie Songfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht", zegt Bakker. "We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state of the art tv-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers."

"Ahoy voldoet wat dat betreft aan alle standen om live-shows te maken", legt Bakker uit. "Dat gaf dus de doorslag." Voor de hal in Maastricht, MECC, gold dat niet. Daar moest de complete hal nog worden ingericht.

[tweet:https://youtu.be/3UsEC4HVFoY]

De evenementenhal organiseert jaarlijks de concertreeks Vrienden van Amstel Live. Ook kwamen eerder de MTV Awards en het Junior Songfestival vanuit Ahoy.