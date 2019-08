Wethouder Kasmi: 'Nederland is het gastland en Rotterdam is het podium'

Wethouder Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme is ontzettend blij dat het Eurovisie Songfestival in 2020 naar Rotterdam komt.

"We gaan er de komende maanden keihard aan werken, samen met de partners in de stad, om er een enorm muziekspektakel en prachtig evenement van te maken", zegt de wethouder. "Daarbij is Nederland het gastland en Rotterdam het podium. Het wordt een feest van iedereen, voor iedereen."

Het nieuws kreeg de wethouder samen met Ahoy-directeur Jolanda Jansen eerder deze dag te horen, om twee minuten over half 12. Dat ging gepaard met applaus en gejuich. "Ik weet niet of de ramen nog in de kozijnen zitten", zei Jansen.

"Het was gejuich, springen en veel blijdschap. We gaan nu eerst maar eens genieten van de overwinning en alles laten bezinken", zegt Kasmi. "Dan gaan we ook keihard aan de slag met alle voorbereidingen die we moeten treffen. Ik ben heel blij."



Vanaf zijn vakantieadres liet ook burgemeester Aboutaleb van zich horen. Hij dankt alle betrokken partners en specifiek wethouder Kasmi voor het harde werken aan de lobby. "En nu geen tijd te verliezen wethouder Kasmi en het team. Mouwen opstropen en aan de slag om in 2020 op tijd klaar te zijn."



De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 12 en 14 mei. De finale volgt op 16 mei.