Vermeer en Berghuis in selectie Oranje

Kenneth Vermeer en Steven Berghuis zijn door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland. In vergelijking met de voorselectie is Rotterdammer Terence Kongolo afgevallen.

Nederland speelt op vrijdag 5 september in Hamburg tegen Duitsland. Drie dagen later speelt Oranje in Tallinn tegen Estland.

In de selectie is verder plek voor de oud-Feyenoorders Stefan de Vrij, Tonny Vilhena en Georginio Wijnaldum en voor de voormalig Spartanen Denzel Dumfries, Marten de Roon en Kevin Strootman.