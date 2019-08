Rotterdammers over komst Songfestival: 'Geweldig!'

Ook de Rotterdamse journalist en programmamaker Sander de Kramer is uitgelaten over het nieuws. "Ik vind het zo mooi. De stad bruist", zegt hij op Radio Rijnmond. Volgens hem kon de keuze niet anders zijn dan een keuze voor Rotterdam. "Omdat we zo'n moderne, leuke stad zijn geworden. Ahoy is de place to be. MECC is allemaal je buik inhouden, anders kun je er niet in", grapt hij over de concurrent in Maastricht, die eerder op vrijdag teleurgesteld moest worden door de NPO.

"We zijn een proeftuin, in alles lopen we voor. Nu krijgen we dit evenement, wat Lonely Planet al een tijdje in ons oor fluistert", zegt Sander, verwijzend naar het reismagazine dat Rotterdam meermaals tipte als een van de leukste toeristische bestemmingen ter wereld. "Het is een sprookje dat uitkomt."

Nooit agressie

Esther Hart is laaiend enthousiast, zij deed in 2003 namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. "Ik vond het al helemaal te gek dat Nederland een keer won na 44 jaar", zegt ze. "Er worden nu al overal plannetjes gesmeed. Ik zet een kruis door mijn agenda in mei!"

Esther Hart, artiestennaam van Esther Hartkamp, is nog altijd fulltime zangeres en zangdocent. Sinds haar deelname aan het Songfestival is ze nog elk jaar druk met alle fans. "Als je eenmaal wordt omarmt, laten ze je niet gauw meer los."

Esther vindt het jammer dat er vaak nog lacherig over het Songfestival wordt gedaan. "Het is zo'n positieve wedstrijd. Ik ken geen wedstrijd waarin mensen van alle landen zo saamhorig met elkaar zijn. Je bent natuurlijk voor je eigen land, maar er is nooit agressie. Er worden nooit fonteinen vernield. Het gaat over muziek en liefde en mogen zijn wie je bent."

De zangeres gaat er niet vanuit dan ze een officiële rol krijgt in 2020. "Ik kan ontzettend leuk presenteren", zegt ze lachend.

Deelnemen

Shirma Rouse is razend enthousiast over het Eurovisie Songfestival. "Ik woon in Rotterdam. Hopelijk ga ik meedoen. Dat zou het leukste zijn", zegt de zangeres die zes jaar geleden als achtergrondzangeres meeging naar het songfestival met Anouk. "Ik moet snel een pitch gaan maken."

Ook Ted Langenbach ziet een deelname van Shirma wel zitten. "Ze heeft een dijk van een stem. Dan nog een goede dj erbij, zodat we een keer iets inzenden met een housetempo. Het muzikale talent hebben we ook in huis in Rotterdam. Het zou helemaal geweldig zijn als we ook een Rotterdamse act hebben en ook een beetje van deze tijd."

Langenbach vindt dat het songfestival een groot volksfeest moet worden. "En dat we aan de wereld laten zien wat we echt zijn in Rotterdam. Niet alleen maar biologische tuintjes en markthallen, maar ook dat we kunnen feesten hier."