Het hoge woord is eruit. Rotterdam wordt gaststad van het Eurovisie Songfestival 2020. Dat nieuws werd in Ahoy met gejuich ontvangen.

Zanger Duncan Laurence maakte in een spotje op de NPO officieel bekend dat het Rotterdam werd.Wethouder Kasmi was in Ahoy toen hij het nieuws kreeg.De Erasmusbrug viert het feest mee.De Rotterdamse minister Hugo de Jonge deelt alvast punten uit.In Diergaarde Blijdorp wordt meegevierd.