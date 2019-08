Frits Huffnagel: 'We kunnen laten zien dat Nederland meer is dan alleen Amsterdam'

Frits Huffnagel: 'Songfestival in Rotterdam is voor heel Nederland fantastisch'

"Gefeliciteerd daar in Rotterdam en aan alle luisteraars van Rijnmond. Maar ik moet zeggen dat de lobby van Maastricht ook echt heel goed was", zegt Huffnagel. "Ik denk zelfs dat ze ondanks dat ze tweede zijn geworden, voordeel gaan hebben van het feit dat ze kandidaat waren."



Maastricht

Huffnagel denkt dat alle aandacht in de aanloop naar de bekendmaking goed is geweest voor zowel de stad als de provincie Limburg. "Ze hebben MECC op de kaart weten te zetten als een venue voor grote evenementen. Ik denk dat dat voor de stad Maastricht echt een voordeel is."

Maar het voordeel voor Rotterdam is nog veel groter, verwacht hij. "Ik weet zeker dat Rotterdam het zo organiseert, dat de rest van Nederland meeprofiteert. In mei zit de hele stad vol met allemaal deelnemers én fans van het Songfestival."

Tips

Als citymarketing-expert heeft Huffnagel wel een aantal tips voor Rotterdam. "Ik zou er in ieder geval voor zorgen dat tussen nu en mei volgend jaar alles in het teken komt te staan van. Dan kan je er als stad het maximale uithalen. Het kost een paar centen, maar je kan er ook jaren van profiteren."

Op de lange termijn denkt Huffnagel dat dit een goede manier is om Rotterdam goed op de kaart te zetten. "We kunnen laten zien dat Nederland meer is dan Amsterdam. Dit is een heel goede mogelijkheid om Nederland goed op de kaart te zetten."