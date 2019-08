Vierduizend boetes in Rotterdam voor fouten met vuilniszakken

De gemeente Rotterdam heeft in 2019 ruim vierduizend boetes aan burgers uitgedeeld voor het verkeerd opruimen van vuilniszakken. De boete daarvoor bedraagt 95 euro. Dat schrijft wethouder Wijbenga in een brief aan de gemeenteraad.

De stad zet extra in op het aanpakken van zwerfvuil en het niet in de container gooien van vuilniszakken, nadat er veel klachten over overlast kwamen. Ondanks die aanpak, komen er nog steeds meldingen over rommel bij ondergrondse containers.

Rotterdam bezuinigt volgend jaar 17 miljoen op schoon, heel en veilig. Volgens Wijbenga gaat dat niet ten koste van het opruimen van zwerfafval, het legen van containers en het ophalen van afval. In het najaar komt hij met concrete maatregelen.De gemeente gaat besparen op andere zaken, schrijft Wijbenga, in antwoord op vragen van Leefbaar-voorman (en zijn voorganger als wethouder) Joost Eerdmans. Het gaat dan om het minder snel weghalen van overhangende takken en de snelheid van herstel van niet-gevaarlijke defecten. Ook klachten over straatverlichting zullen minder snel worden aangepakt. "We houden de norm aan, in plaats van het presteren boven de norm."

In 2020 gaat de afvalstoffenheffing ook omhoog. Volgens Wijbenga komt dat vooral door een stijging van de Rijksheffing op het storten en verbranden van afval. Dat bedrag wordt ook in het najaar bekend.