Vriends over Sparta - Ajax: 'Voordeel is dat wij vaardige mannetjes hebben'

Bart Vriends over Sparta - Ajax: 'Het voordeel is wel dat wij vaardige mannetjes hebben'

Sparta speelt zondag op het eigen Kasteel tegen regerend landskampioen Ajax. Een duel tussen de nummers drie en vier van de eredivisie. Een topper dus. "Als je naar de ranglijst kijkt wel", lacht Mohammed Rayhi. "Maar Ajax is één van de beste teams van Nederland en afgelopen seizoen zelfs van Europa. We gaan ons best doen om het Ajax zo moeilijk mogelijk te maken."

Rayhi en verdediger Bart Vriends zien wel kansen tegen topfavoriet Ajax. "Zij spelen met veel mensen voor de bal, in de omschakeling kunnen wij gevaarlijk worden", denkt Rayhi. Vriends: "Wij zullen de bal voor een groot deel aan Ajax moeten laten, het voordeel is wel dat wij vaardige mannetjes hebben. Dat gaat gevaar opleveren."

"Dit is een schitterende wedstrijd voor ons, wij hebben niet veel te verliezen. Ajax heeft een heerlijke ploeg, we moeten niet te veel tegen ze op kijken, maar ons in Ajax vastbijten", vervolgt Vriends.

"Ik ben momenteel wel aan het genieten", zegt Rayhi over de eerste weken van het seizoen. "Vorig jaar waren wij nog aan het struggelen in de Keuken Kampioen Divisie, nu zijn we de verrassende ploeg in de eredivisie. Daar moet je van genieten."