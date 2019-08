Het Inntel Hotel aan de Leuvehaven in Rotterdam is vrijdagmiddag het toneel van de persconferentie over het Eurovisie Songfestival 2020. Onder anderen wethouder Said Kasmi (Cultuur, Onderwijs en Toerisme) en Ahoy-directeur Jolanda Jansen schuiven aan. Ook Sietse Bakker (NPO) is aanwezig.