Richard Groenendijk: 'Het liefst neem ik die Green Room voor mijn rekening'

"Het maakt me niet uit wat ik moet doen, broodjes smeren of de vloer dweilen. Maar ik zorg dat ik erbij ben!" Cabaretier Richard Groenendijk wil niets missen van het Eurovisie Songfestival. Het nieuws dat het grootste muziekevenement van de wereld naar Rotterdam komt, ontroert hem.

"Ik vind het fantastisch. Dit is zo belangrijk voor mijn man, die is gevlucht uit voormalig Joegoslavië. Daar is het Songfestival echt een aangelegenheid van het hele land. Daar zit de hele familie, van de kleinste kinderen tot de oudste opa's en oma's, met elkaar voor de tv. Dat leeft bij hem enorm. Ik vind het echt goed nieuws."



Groenendijk is er in mei volgend jaar maar al te graag bij. "Het liefst zou ik die Green Room voor mijn rekening nemen. Maar volgens mij staan er nog zevenhonderd andere mensen te trappelen."

De cabaretier hoopt wel dat de organisatie kiest voor presentatoren die ook daadwerkelijk iets hebben met het Eurovisie Songfestival. "Anders vind ik niet dat je het moet presteren. Het maakt me niet uit wie het wordt, als het maar iemand is die wat heeft met het evenement. En het liefst Rotterdams georiënteerd... en cabaretier... en homoseksueel", zegt hij, doelend op zichzelf.