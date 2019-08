Songfestival 2020: Eurovision Village en aandacht voor mensen met kleine beurs

De unanieme keuze voor Rotterdam als Songfestivalstad is vooral gemaakt naar aanleiding van de bidbooks. Dat blijkt uit de persconferentie die vrijdag is gehouden in het Inntel Hotel in Rotterdam. Wethouder Kasmi kreeg tijdens de bijeenkomst een cadeau voor de stad: een tegel met daarop de data van de halve finales en finale.

"Rotterdam is architectonisch en innovatief een prachtige stad. Er is een vliegveld, een haven. Ik kan wel een uur doorgaan over de fantastische stad Rotterdam", zegt Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO. "Het is een nationale en internationale stad. Er is echt gekozen op basis van de bidbooks."



Sietse Bakker van de NPO benadrukt dat beide bidbooks erg sterk waren. "Dat maakt deze strijd ook zo spannend. Uiteindelijk hebben we gekeken naar de geschiktheid van de locaties. We gaan drie van de meest complexe televisieshows maken."

De juryleden vonden dat Ahoy daar het best bij past. "Complimenten voor Ahoy voor de enorme inzet de afgelopen weken en maanden in dit proces. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de zaken eromheen: de beschikbaarheid, bijdrage en de inzet van de stad. Met al die aspecten kwamen Rotterdam en Ahoy uiteindelijk met het beste bidbook. Maastricht heeft ongelooflijk zijn best gedaan, maar uiteindelijk kan er maar één winnen."

Eurovision Village

Wethouder Said Kasmi licht een klein van de sluier op over wat we kunnen verwachten in de stad. "Het wordt een feestje van alle Rotterdammers en Nederlanders, en vóór alle Rotterdammers en Nederlanders." Daarbij wordt vooral ingezet op verbinding.

"We gaan er voor zorgen dat er een Eurovision Village komt in Rotterdam. We hebben twee locaties op het oog die we daarvoor verder gaan onderzoeken. Wat we ook willen, is dat we mensen met een kleine beurs toegang willen bieden tot het feest. Op die manier willen we ervoor zorgen dat het feest in de stad breed gevoerd en gevierd gaat worden."



De directeur van Rotterdam Ahoy is trots dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar naar Rotterdam komt. "We hebben enerzijds bijna vijftig jaar ervaring met grote en verschillende evenementen, maar we beseffen dat dit anders is. Ons professionele evenementenhart gaat hier heel hard van kloppen", zegt Jolanda Jansen.

Kosten

Shula Rijxman van de NPO vertelt dat er bij de keuze voor Rotterdam ook zeker is gekeken naar de kosten. "Ik heb ook al in een journaal gezegd dat het een fors bedrag is." Het ESF organiseren kost Nederland tussen de 25 en 30 miljoen euro. Dit wordt deels bekostigd door de NPO.

Ook de Europese Radio Unie (EBU) betaalt een stukje mee. "En de stad zal ook wat bijdragen. Maar daar zal ook hopelijk ook geld van de overheid bij komen." Rijxman zegt daar wel vanuit te gaan. "Uiteindelijk is het Eurovisie Songfestival echt een visitekaartje, zowel economisch als cultureel voor Nederland."