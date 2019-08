Halve finale Songfestival en 80-jarige herdenking bombardement op dezelfde dag

14 mei 2020. Een datum die op twee manieren zeer beladen zal zijn. Niet alleen is dan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, maar ook is het op die dag tachtig jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd.

Tijdens de persconferentie bracht RTV-Rijnmond verslaggever Laurence van Ham deze samenloop ter sprake. Wethouder Said Kasmi laat weten dat hij hier in de verkennende gesprekken voor het songfestival in de stad zeker al bij heeft stilgestaan.



"We zien het als een kans. We vieren ook 75 jaar vrijheid. Met het feest van het Songfestival dat staat voor jezelf mogen zijn, zien we juist een hele mooie kruisbestuiving. We gaan nadenken hoe we dat met alle respect juist op een hele mooie manier bij elkaar kunnen laten komen."

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, sluit zich daarbij aan. "In 1956 was het Songfestival voor het eerst. Dat was het moment waarop Europa eigenlijk voor het eerst verbonden werd. Mensen die elkaar nog nooit hadden ontmoet, werden via een groot evenement als het Songfestival met elkaar verbonden. We hebben voor onszelf als publieke omroep die koppeling ook gemaakt. Vandaar ook het thema vrijheid, dat alsmaar terug blijft komen."