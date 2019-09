Taal is echt haar ding: Ruud de Boer ontmoet Judith Bokhove

De Week van de Alfabetisering is begonnen en wie kan Rotterdam beter vertegenwoordigen dan Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit, Jeugd en... Taal in Rotterdam?

Als logopediste heeft zij vele regiogenoten beter leren communiceren, duidelijker articuleren en stemgebruik beter in te zetten. De cirkel is rond, nu zij deze portefeuille in de gemeenteraad van Rotterdam heeft.

In deze Week van de Alfabetisering is ze op veel plekken in de stad te vinden en ze vertelt er met volle passie over in de uitzending met Ruud de Boer. Maandagavond om 19.00 uur kun je naar dat gesprek luisteren.

Niet in de gelegenheid om dan te luisteren? Luister wanneer je wilt, door de foto te swipen/op het speakertje te klikken.