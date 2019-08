Agent tegen de vlakte geslagen door deelnemer trouwstoet

Op de Westzeedijk in Rotterdam is vrijdagmiddag een agent gewond geraakt toen hij werd geslagen door een lid van een trouwstoet, dat bevestigt de politie.

Op videobeelden is te zien dat een politieagent op de grond ligt. Volgens ooggetuigen is de agent tegen de vlakte geslagen.

De politie had meerdere meldingen gekregen van een overlastgevende trouwstoet in het centrum van Rotterdam. Op de Westzeedijk werden de wagens aan de kant gezet voor een controle. Een van de deelnemers was daar niet van gediend en gedroeg zich agressief. Daarop werd de man aangehouden. Een andere deelnemer, die ook verhaal kwam halen, sloeg de agent neer.

De man die werd aangehouden en de man die de klap uitdeelde sloegen vervolgens op de vlucht. De aanvankelijk aangehouden man kon worden teruggevonden. De man die de klap uitdeelde is nog niet terecht.

De agent is nagekeken in een ambulance en aanspreekbaar. Er wordt gezocht naar de gevluchte man.