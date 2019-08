Aboutaleb: 'Rotterdam moet om de paar jaar een groot evenement hebben'

Aboutaleb dankt wethouder Said Kasmi voor diens harde werk. Zelf had Aboutaleb vooral als taak om de neuzen in de gemeenteraad dezelfde richting op te krijgen. "Als ik eerlijk mag zijn, heb ik altijd geloofd in het feit dat Rotterdam onder leiding van Kasmi en Rotterdam Partners een fantastisch concept op tafel heeft gelegd. Afgelopen week was het vooral afwachten."

De burgemeester noemt Rotterdam een kleine en lieve stad in de wereld, maar een grote speler als het gaat om internationale handel. "In die zin moeten wij ons constant tonen aan de wereld dat we er zijn."

Hotelkamerprijzen

De prijzen voor hotelkamers in Rotterdam rijzen inmiddels de pan uit. Veel kamers zijn de bewuste week in mei al volgeboekt. "De hotelsector moet zich niet verkijken op een goede toerist", zegt Aboutaleb.

"Dat is iemand die nog eens terugkomt en aan anderen vertelt hoe mooi de stad is. Als de toerist de eerste keer afstapt dat 'ie de stad bezoekt, komt 'ie niet meer terug. Ze doen er goed aan om een zodanig beleid te voeren, dat mensen blijven terugkomen en niet worden afgeschrikt door geldklopperij."



Nu het Songfestival binnen is, is het voor de burgemeester dromen over andere evenementen. "Wat mij betreft hebben we de start van de Tour de France over een paar jaar weer. Daar zijn gesprekken over geweest."