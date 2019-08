Henk Fraser in FC Rijnmond

Nourdin Boukhari danst in de studio van FC Rijnmond

Nourdin Boukhari over Feyenoord: 'Tapia is goud waard'

Nourdin Boukhari en Henk Fraser over werkwijze bij Sparta

Is Veldwijk wat voor Feyenoord?

Henk Fraser in FC Rijnmond: 'Twijfel of Veldwijk alles heeft voor een Feyenoord-speler'

Presentator Bart Nolles ontvangt Sparta-trainer Henk Fraser en Nourdin Boukhari in de studio van FC Rijnmond. Ook analist Geert den Ouden zit aan tafel.

Tijdens de uitzending deed Bart Nolles een suggestie. Zou Spartaan wat voor Feyenoord zijn? "Het spelen bij een club als Feyenoord dat vraagt wel om andere zaken.

Bij Feyenoord weet je, bij elke elke wedstrijd moet je top zijn. Je krijgt altijd 120 procent weerstand. Iedereen wil tegen je spelen. Dat vraagt om een bepaalde mindset.

Daarmee zeg ik niet per se dat Lars dat niet zou kunnen. Maar ik heb er wel mijn twijfels over. Ik dacht het ook van Kramer: ze hebben allebei kwaliteiten. Het zijn goede spitsen. Maar bij Feyenoord spelen vraagt om iets anders. Daar haal ik ze niet mee naar beneden."

Bekijk hierboven een aantal fragmenten uit de uitzending van FC Rijnmond. Daar gaat het onder andere over de werkwijze van Henk Fraser, Renato Tapia en is een fragment te zien waarin Nourdin Boukhari in de studio van FC Rijnmond danst.