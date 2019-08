Feyenoord begint Europees avontuur bij Rangers FC

Pierre van Hooijdonk in duel tijdens Glasgow Rangers-Feyenoord in 2002. Foto: ANP/Robert Vos

Feyenoord begint op 19 september aan de Europa League groepsfase. Dan gaat het op bezoek bij Rangers FC in het Ibrox Stadium in Schotland. De Rotterdammers trappen om 21.00 uur op.

Feyenoord trof Glasgow Rangers in 2002, toen het uiteindelijk de UEFA Cup won. Het duel in Glasgow eindigde toen in 1-1, in De Kuip won Feyenoord met 3-2.

Het tweede duel van de groepsfase zal worden afgewerkt in De Kuip. FC Porto komt dan om 18.55 uur op bezoek.

Daarna gaat Feyenoord naar Zwitserland. Dan wordt er om 18.55 uur gespeeld tegen Young Boys.

Overig programma

7 november 18.55 uur: Feyenoord-Young Boys

28 november 18.55 uur: Feyenoord-Rangers FC

12 december 21.00 uur: FC Porto-Feyenoord