Fortes goud waard voor Excelsior tegen Helmond (3-1)

Excelsior kwam in de zeventiende minuut op voorsprong via Jeffry Fortes, die de laatste tijd sowieso bekend staat om zijn doelpunten. Heel lang konden de Kralingers echter niet van de voorsprong genieten. Diego Snepvangers kon zo’n tien minuten later Helmond namelijk op gelijke hoogte brengen. Hij kopte de bal stijlvol in de bovenhoek.

Late goals

In de tweede helft had Excelsior lang nodig om een goal te forceren. Maar het was uiteindelijk invaller Ahmad Mendes Moreira die een rebound kon benutten namens Excelsior.

Jeffry Fortes kon vijf minuten later opnieuw scoren. Waar de bal buiten leek te zijn, stond Fortes goed opgesteld en kon hij de beslissende goal maken.

Negen uit vier

Door de overwinning heeft Excelsior nu negen punten verzameld uit vier wedstrijden. Van Jong AZ en Jong Utrecht werd gewonnen en van Telstar werd vorige week verloren.

Scoreverloop

17' 1-0 Jeffry Fortes

27' 1-1 Diego Snepvangers

81' 2-1 Ahmad Mendes Moreira

86' 3-1 Jeffry Fortes