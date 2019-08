Depot Boijmans bereikt hoogste punt

Het nieuwe depot van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bereikt volgende week het hoogste punt. Op 3 september is er een feestelijk moment om dat te vieren.

Wethouder Bas Kurvers hangt de vlag in top, waarna de dakpannen gelegd kunnen worden.

Het depot kost in totaal 85 miljoen euro, grotendeels betaald door particuliere geldschieters. In het gebouw, dat volledig toegankelijk wordt voor het publiek, wordt de complete collectie van Boijmans bewaard. Ook zijn er restauratieateliers en tentoonstellingsruimten. Bovenop het gebouw komt een 'bos' en een restaurant. Het depot moet in 2021 de deuren openen.

Boijmans Van Beuningen is inmiddels gesloten voor een jarenlange renovatie die 223 miljoen euro kost.