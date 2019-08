Michael Mols over Rangers-Feyenoord: 'Slimme spits Alfredo Morelos brengt meeste gevaar'

Michael Mols over Rangers-Feyenoord: 'Alfredo Morelos is een heel slimme spits'

Michael Mols in het Rangers-shirt in duel met Brett Emmerton van Feyenoord. Foto: ANP

Mols vindt het leuk dat zijn oude clubs elkaar geloot hebben. "Het is sowieso een leuke wedstrijd om mee te maken. De sfeer en de stad: het is gewoon een mooie club."

Leuke bars en voetbalgekte

Mols verwacht dat de supporters van Feyenoord zich uitstekend zullen vermaken in Glasgow. "Je hebt er veel gezelligheid en heel veel leuke bars. De mensen zijn heel vriendelijk en gastvrij. Het is een leuke stad en daarom het ik het ook zolang volgehouden daar."

De supporters zijn 'voetbalgek'. "Voetbal is alles voor hen. Het is hun leven. Doordeweeks zouden ze het liefst hun Rangers-kleding aanhebben. Dat is voor ons onbekend. Ze zijn zo opgevoed en zo worden ze grootgebracht."

Mentaliteit en slimme spits

De oud-spits ziet dat het bij Rangers er steeds beter uit gaat zien. "Door de manager Steven Gerrard is er een bepaalde mentaliteit in het elftal gekomen. Echt een winnaarsmentaliteit. Met het publiek erachter is er ook strijd en passie. Daarom is het heel moeilijk voetballen tegen ze.

Voorin hebben ze een heel slimme spits lopen: Alfredo Morelos. Dat is diegene die het meeste gevaar brengt. Daarnaast heb je ook Jermain Defoe, wel een spits op leeftijd, maar toch een speler met kwaliteiten."

Beluister hierboven heel het gesprek met Mols.