Top-ambtenaar Marco Pastors over het ESF: "Dit evenement in Rotterdam-Zuid geeft de burger moed."

"Vanuit Rotterdam-Zuid zijn we toch altijd een beetje gewend dat veel leuke dingen aan de andere kant van Rotterdam gebeuren. En dat juist dit topevenement naar ons toe komt, op het moment dat het met Rotterdam-Zuid iets beter gaat, dat geeft de burger moed."

Vanuit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), een programma dat de leefbaarheid van het gebied moet verbeteren, kan Pastors zeggen dat het iets beter gaat. Wel benadrukt hij dat het festival niet kan bijdragen aan langdurige verbeteringen in het gebied, maar hij vindt het alsnog mooi: "De mensen krijgen hierdoor misschien een beetje het idee: wie weet gaat het hier met ons echt beter."

Hoewel Pastors hoopt dat de komst van het festival zorgt meer leven in het gebied,

weet hij ook dat het maar tijdelijk is. "Als het festival over is, wordt het ingepakt en dan blijft er niet veel meer van over. Bij het Nationaal Programma zijn we van de lange lijn. Voor een paar mensen is het festival een kans, maar voor veel mensen is het gewoon een leuke ervaring."