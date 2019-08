Hond Quattro zwemt in Dordrecht mee tegen kanker

De hond Quattro doet mee aan Swim to Fight Cancer in Dordrecht zaterdag. De viervoeter is van Dordtenaar Jeroen Wats. Hij woont en werkt in Valencia. Ze rijden vanaf donderdag naar Dordrecht om op zaterdag mee te kunnen doen.

Van wat voor ras Quattro precies is, weet Wats niet. "Ik noem haar een Chinese Labrador, want daar lijkt het op." Wats kreeg de hond als puppy. "We hadden een hond uit het asiel gehaald, net voor de kerst in 2017. We hadden geen idee dat die hond zwanger was." Die beviel een paar maanden later ineens van Quattro.

'Ik krijg haar niet meer uit het water'

Wats woont in Valencia waar hij werkt als jachtontwerper. "Ik en Quattro gaan elke dag zwemmen, soms zelfs twee keer. We wonen vlakbij de zee."

Zwemmen heeft de hond van de Dordtenaar altijd al leuk gevonden. "Toen Quattro drie maanden oud was, sprong ik de zee in en toen stond ze te kijken op het strand van: 'Wat doet hij nou?' Toen sprong ze erin en vanaf dat moment kreeg ik haar er niet meer uit, dus het is elke dag zwemmen."

Wats en Quattro leggen een behoorlijke afstand af voor de 1500 meter lange zwemtocht van zaterdag. "Het is 2100 kilometer heen en 2100 kilometer terug. Het is belachelijk, maar vooruit."

'Ik wilde alleen meedoen als mijn hond ook mee mocht'

Dit is de tweede keer dat Wats mee doet aan de City Swim van Dordrecht. "Ik heb in 2015 mee gedaan en dat was hartstikke leuk. Ik zei tegen de organisatie dat ik alleen mee wilde doen als mijn hond ook mee mocht. " En dat verzoek werd goedgekeurd.

Nu heeft hij een groep vrienden bij elkaar gesprokkeld om geld in te zamelen. "We staan nu op 10.230 euro. Dat hadden we nooit verwacht. Ik vond twee duizend al heel wat."

Iedereen vindt het leuk als ze horen dat Wats en zijn hond meedoen. "Quattro krijgt de gunfactor, meer dan een mens. Blijkbaar werkt het, maar het is geen circustruc, die hond vindt zwemmen sowieso leuk. Anders hadden we het nooit gedaan."