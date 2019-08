FC Dordrecht pakt eerste punt door late treffer van de Abreu

FC Dordrecht heeft zijn eerste punt gepakt van de competitie. Dat deed het diep in de slotfase bij Jong AZ. Fabian de Abreu scoorde in de laatste seconden nadat Richard Sadlacek Jong AZ in de 78e minuut op voorsprong had gezet.

De wedstrijd in Alkmaar kenmerkte zich door foute passes en matig spel van beide ploegen. In de eerste helft waren er dan ook amper mogelijkheden of kansen te noteren. In de tweede helft was het wel wat levendiger in Noord-Holland.

Wedstrijd los

Vanaf de 69e minuut leek de wedstrijd pas echt los. Beide ploegen kregen goede kansen om op voorsprong te komen. Het lukte Jong AZ uiteindelijk als eerste om te scoren. Richard Sedlacek deed dat namens de Alkmaarders, het was voor hem zijn tweede doelpunt op rij.

Rode kaart, late goal

In de slotfase viel namens Jong AZ Maxim Gullit in. Zijn verblijf duurde niet lang. Hij pakte binnen twee minuten twee gele kaarten en kon alweer gaan douchen.

Dordrecht kreeg daarna wat mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. Dat lukte uiteindelijk pas in de absolute slotfase. Fabian de Abreu kon scoren na een voorzet van Jeremy Cijntje, die werd verlengd door Pedro Marques.

Door die goal is Dordrecht van de ‘nul’ af in de Keuken Kampioen Divisie.

Scoreverloop

78' 1-0 Richard Sedlacek

90' 1-1 Fabian de Abreu