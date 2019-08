Limburg krijgt geen ESF: 'Het nieuws slaat in als een bom'

Maurice de Heus van L1 over de teleurstelling in Maastricht

Rotterdam is euforisch met de komst van het Eurovisie Songfestival, maar in Maastricht nemen andere emoties de overhand. "Het nieuws is ingeslagen als een bom", vertelt Maurice de Heus van L1 bij RTV Rijnmond. "De teleurstelling is echt heel groot."

"De Kuip is ook veel mooier dan de Arena maar de interlands zijn toch vaak in Amsterdam." Met die gedachte, hoopte De Heus dat het ESF naar Maastricht zou komen.

Ook de samenwerking met Luik in België en Keulen in Duitsland, moest Maastricht een streepje voor geven. Toch zegt De Heus dat al snel duidelijk was dat Rotterdam een streepje voor had. "Er is geen twijfel over het feit dat het Ahoy veel geschikter is dan het MECC. Maar het is prima te doen in Maastricht." De Heus zegt dat het ESF als kans werd gezien om Maastricht op de kaart zou zetten. "Er hangt toch wel een beetje een oubollig imago aan de stad."

"Het probleem voor ons was het plafond." De draagkracht van het plafond van de zaal moet 200 ton zijn. "Daar kwamen wij niet aan. Ahoy ook niet, maar die zaten wel een stuk dichterbij dan wij. Daarom heeft het MECC het verloren."

Maastricht loopt prijzen, titels en feestjes mis

Het verloopt allemaal niet zo lekker in Maastricht de laatste tijd. Nu mag de stad het Eurovisie Songfestival niet organiseren, maar vorige maand werd de stad ook al niet de culturele hoofdstad van Nederland.

"En Frans Timmermans, die is ook geboren in Maastricht, die had het ook al net niet gehaald", verwijst De Heus naar de verkiezingen van de voorzitter van het Europees Parlement. Ook wordt nog hoopvol verwezen naar Joop Zoetemelk. "Die heeft ook ooit nog een keertje de Tour gewonnen."

De Heus heeft nog wel een voorstel om Limburg toch nog een beetje bij het ESF te betrekken. "Kunnen we van Chantal Jansen een presentatrice maken? Dan hebben we toch nog een beetje Limburg in het Songfestival."