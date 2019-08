Jeffry Fortes met zijn Man of the Match-award

Doelpuntenmaker Jeffry Fortes over transfer: 'Het zit wel in je hoofd'

Excelsior won vrijdagavond met 3-1 van Helmond Sport. Jeffry Fortes was belangrijk voor de Kralingers: hij scoorde twee keer. Daarom mocht hij zich na afloop man of the match noemen.

Fortes is blij dat hij zich zo kan onderscheiden voor Excelsior, ondanks dat hij in de belangstelling staat van een aantal clubs. "Ik ga nog steeds met dezelfde focus het veld op, ik ben nog steeds dezelfde Jeffry. Ik zal hard blijven werken. Meer dan dat kan ik niet doen. Verder is het rustig naar huis gaan hopen en afwachten.

Ik heb uitgesproken dat ik een transfer wil maken. Ik denk dat dat niks ergs is, als voetballer wil je voor het hoogste gaan."

'Het zit wel in je hoofd'

De belangstelling is zeer concreet. "Het feit dat iedereen erover praat en dingen vraagt, dat geeft ook aan dat het zeer concreet is. Ik laat het aan mijn zaakwaarnemers en de clubs."

Fortes heeft het soms wel lastig. "Je geniet van het spelletje, maar je hebt natuurlijk ook momenten dat je even in een dipje zit. Dat je dan net even sneller boos wordt dan normaal. Maar ik denk dat dat menselijk is. Er spelen wel dingen, dus dat zit wel in je hoofd. Maar ik probeer het zoveel mogelijk van je af laten glijden."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Fortes hierboven.