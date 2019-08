Maarten van der Weijden zwemt naar Dordrecht voor de City Swim. Dat is een groot zwemevenement om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

De bekendste openwaterzwemmer van Nederland ging in de nacht van vrijdag op zaterdag om 01.40 uur in het Brabantse Biesboschdorp Hank het water in. Rond 06 uur was hij bij de Ottersluis, die bij de Kop van 't Land de Nieuwe Merwede scheidt van het Wantij.

Van der Weijden woonde en trainde tijdens zijn professionele zwemcarrière jarenlang in Dordrecht. Hij deed al eerder mee aan de City Swim, die dit jaar voor de vijfde keer plaatsvindt.

Kanker



Deelnemers zwemmen tijdens het evenement 250 meter tot 2,5 kilometer door de binnenstad van Dordrecht. Het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.

De City Swim in Dordrecht begint zaterdag om 12 uur.