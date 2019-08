Alle warenhuizen Hudson's Bay gaan dicht

Warenhuisketen Hudson's Bay houdt het eind dit jaar voor gezien in Nederland. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van het Financieele Dagblad.

Alle winkels van Hudson's Bay in Nederland, dus ook die in Rotterdam, gaan eind dit jaar dicht. Dat komt niet echt als donderslag bij heldere hemel. Het gaat vanaf het begin al erg slecht met de opvolger van de V&D. Er komen veel te weinig klanten. Daarom trekken de aandeelhouders de stekker eruit.

In de documenten die in handen zijn van het Financieele Dagblad, staat dat er een sociaal plan in de maak is voor de 1424 medewerkers van Hudson's Bay.

Hudson's Bay is de opvolger van de V&D, die na een faillissement in 2016 alle warenhuizen sloot. De Hudson's Bay in Rotterdam zit in het voormalige V&D-pand bij de Koopgoot.