Spookrijder knalt op politiewagen

Na een achtervolging vanaf het Kleinpolderplein in Rotterdam-Overschie zijn een politie-auto en een spookrijder op elkaar gereden. Er zijn vier personen aangehouden bij het ongeluk dat in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond. In de wagen werd een fles lachgas gevonden.

De auto reed raar, meldt de politie. De politie probeerde de wagen daarom stil te zetten, maar dit lukte niet. De achtervolging werd ingezet.

De auto nam hierna een afslag ter hoogte van het Sint-Franciscus Gasthuis en ging spookrijden. Hierdoor reed de auto op een politiewagen. De vier inzittenden probeerden te vluchten maar werden allemaal aangehouden.

Lachgas

Omdat niet bekend is wie van de vier achter het stuur zat, worden ze allen gehoord. In de wagen werd ook een fles lachgas gevonden. Het is niet bekend of de enige persoon die onder invloed was van het gas, ook de bestuurder was.

Ook had een van de inzittenden geen identiteitskaart bij zich. De vier worden gehoord door de politie.