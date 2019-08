Verzetsman Harry Cohen (99) overleden

Harry Cohen werd op 2 februari 1920 geboren in Utrecht. Hij kwam in Rotterdam te wonen, waar zijn familie in de buurt van de Leuvehaven een handel in jutezakken had. In de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij naar Amsterdam.

Joodse Raad



Cohen werkte in de oorlog onder andere als fietskoerier voor de Joodse Raad. Hij trouwde in 1943 met Sieny Kattenburg. Zij hielp met het wegsmokkelen van honderden joodse kinderen uit Amsterdam. De nazi's stonden op het punt de kinderen te deporteren naar concentratiekampen.

Harry en Sieny overleefden de oorlog op een onderduikadres in Nieuw-Vennep. Na de oorlog emigreerden zij naar de Verenigde Staten en daarna naar Mexico. In 1975 keerden ze terug naar Nederland.

Vorig jaar verscheen hun dubbelbiografie 'Harry & Sieny - Overleven in verzet en liefde', geschreven door Esther Shaya.

Sparta

Harry Cohen was niet alleen verzetsman, hij was volgens zijn uitgever ook een 'humorvolle, creatieve man en groot fan van Sparta'.