Ahoy directrice Jolanda Jansen over het verlossende telefoontje

"Ik ben ongelooflijk blij", vertelt Jansen aan Radio Rijnmond. "Toen even over half 12 dat telefoontje kwam bij de wethouder, gingen we juichen. Je zag het aan zijn gezicht."

De telefoon stond op de luidspreker. Het hele team kon het gesprek zo volgen. "We zaten met elkaar in een kamer. Sietse Bakker belde op met een pokerstem en een lange inleidende zin en toen kwam uiteindelijk het verlossende woord."

Hoewel het een spannend gesprek was, duurde het niet lang. "Hij zei dat er alle vertrouwen is bij AVRO-TROS, NOS en NPO om het Songfestival in 2020 naar Rotterdam te brengen."

Snel aan de slag

Vervolgens vielen Jansen en haar collega's elkaar in de armen, maar lange tijd om te juichen is er niet. "Maandag beginnen de eerste meetings en gaan we aan de slag. Daar kijken we naar uit. Ons professionele hart gaat hierdoor kloppen."

Hoewel Ahoy al onderdak bood aan veel grote evenementen, vindt Jansen het Eurovisie Songfestival toch wel speciaal. "Dit is unieker en groter en gaat alles overtreffen. We kijken ontzettend uit naar de komende maanden."

De komende periode maakt de organisatie plannen. "Er komt een Eurovillage waar alle Rotterdammers, tijdens die periode, gratis van optredens kunnen genieten." Ook kunnen ze de shows vanuit het centrum van de stad volgen. "Er gaat van alles komen." Dit najaar komen de precieze plannen naar buiten.