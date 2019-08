Neptunus verliest opnieuw na dramatische laatste inning

Een zevende wedstrijd moet zondag de beslissing brengen in de Holland Series om het landskampioenschap honkbal. Neptunus leed zaterdag haar derde nederlaag op rij tegen Amsterdam. Voor het begin van de laatste slagbeurt stonden de Rotterdammers nog met 2-3 voor, maar het ging toch mis: 4-3.

Neptunus begon de Holland Series (best-of-seven) met drie zeges achter elkaar waardoor het nu drie kansen heeft laten liggen om de twintigste landstitel binnen te slepen.

Zondag wordt de alles beslissende wedstrijd gespeeld in het Neptunus Familiestadion. Het duel begint om 14.00 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport.