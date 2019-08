Lokaal talent krijgt podium op Spijkenisse Festival

In het centrum van Spijkenisse wordt zaterdag het Spijkenisse Festival gehouden. Hier treedt lokaal talent op dat door muziekantenetwerk Puls de kans krijgt zich te ontwikkelen. En dat talent, dat is er in overvloed.

"Het verbaast me enorm, er is enorm veel talent. Dat vind ik leuk om te zien", vertelt Amrish Sardjoepersad, organisator bij Puls. "Puls brengt lokaal en muzikaal talent bij elkaar en biedt hen een podium." Dit weekend is het Spijkenisse Festival dat podium.

Sardjoepersad noemt zichzelf dan ook verbinder. "Wij organiseren jamsessies en laatst hadden we een talentenjacht. Daar komt heel veel talent op af, dat is heel leuk om te zien."

Dit zorgt voor een divers aanbod aan muzikaal begaafde mensen. "In de gemeente hebben we een divers talenten aanbod van dj's tot rockbands en singer-songwriters. Juist dat wij die diversiteit naar het podium weten te brengen, maakt ons uniek. En daar zijn we heel trots op."

Kansen krijgen bij Puls kan een opstapje zijn naar groter succes. Hoewel er tot nu toe nog geen grote namen zijn ontdekt, noemt Sardjoepersad wel Mike Ott. "Hij heeft het goed gedaan bij The Voice of Holland." En dat is niet de enige link die Puls heeft met The Voice. Artiesten als MAAN geven workshops bij Puls om de deelnemers klaar te maken voor podia zoals het Spijkenisse Festival.

'Zij weten wel een show neer te zetten'

Een van de optredens van vandaag is Vermin, een hardrock/metalband. "Zij weten wel een show neer te zetten. We hebben bewust gekozen om hen te laten openen. Zij kunnen de mensen wakker schudden."

Ook de nummer één en twee van de Puls Talentenjacht in juni hebben een plekje in de programmering gekregen. "Senna had nog nooit op podium gestaan. Ze is nog heel jong, 15 jaar, maar heeft heel veel talent. We zijn er trots op, dat wij haar een kans hebben gegeven om zich te ontwikkelen."