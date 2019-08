Den Haag heeft geen zin om voor het Eurovisie Songfestival te betalen

Shula Rijxman en Said Kashmi. Foto: ANP

De NPO blijft hopen dat de regering alsnog aan het Eurovisie Songfestival wil meebetalen. Dat is de reactie van NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman na een bericht van RTL Nieuws.

Daarin staat dat de Tweede Kamer niet bepaald veel zin heeft om de portemonnee te trekken. De VVD en de PVV zeggen daar zelfs niet over na te willen denken. Premier Rutte zei in mei al dat de publieke omroep niet op extra geld uit Den Haag hoefde te rekenen. De NPO-baas laat het daar niet bij zitten. Ze vraagt om een bijdrage van tussen de 15 en 20 miljoen euro.

Uit de jaarrekening van AVROTROS blijkt volgens RTL Nieuws, dat de omroep nog 32 miljoen in zijn spaarpot heeft zitten.

Bedrijven en Rotterdam moeten meebetalen

Het CDA wil eerst eens kijken of er wel zoveel geld voor nodig is om het Eurovisie Songfestival te organiseren. D66 en GroenLinks willen eerst de begroting zien. Ook willen ze bijgepraat worden over hoeveel Rotterdam en bedrijven aan het muziekevenement willen meebetalen.

Het Eurovisie Songfestival zou rond de dertig miljoen euro kunnen kosten. De Zweden zagen drie jaar geleden kans om dat voor de helft van dat bedrag te doen.