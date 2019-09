Sparta - Ajax en Willem II - Feyenoord op Radio Rijnmond

In de vierde speelronde van de eredivisie komen Feyenoord en Sparta op zondagmiddag in actie en dat betekent een bomvolle Radio Rijnmond Sport. Ook wordt er verslag gedaan van de ultieme strijd om het landkampioenschap honkbal tussen Neptunus en Amsterdam.

Sparta treft op Het Kasteel Ajax, terwijl Feyenoord op bezoek gaat in Tilburg bij Willem II. Beide wedstrijden zijn live te beluisteren.

Sparta strijd om 14:30 uur de koppositie in de eredivisie met Ajax. Bij winst voor de ploeg van Henk Fraser ligt de hoogste trede in de competitie in het verschiet voor de Spangenaren. Dennis Kranenbug verzorgt het commentaar bij Sparta - Ajax.

Feyenoord komt voor het eerst sinds de plaatsing voor de groepsfase in de Europa League weer in actie. De Rotterdammers reizen af naar Tilburg om het om 16:45 uur op te nemen tegen Willem II. Feyenoord is naarstig op zoek naar de eerste overwinning in de eredivisie. Commentaar bij deze wedstrijd is van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.

Neptunus - Amsterdam begint om 13:00 uur. De uitzending is tussen 14:00 uur en 19:00 uur en wordt gepresenteerd door Bart Nolles.