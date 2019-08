Jack van den Berg was vooral blij met goede eerste helft van Barendrecht tegen Ter Leede (4-1)

Amateurvoetbal: alleen Jong Sparta pakt punten in tweede divisie

In de tweede speelronde van de tweede divisie heeft alleen Jong Sparta punten gepakt. De Rotterdammers wonnen met 2-1 van Quick Boys. Excelsior Maassluis en ASWH gingen onderuit.

Jong Sparta boog op Het Kasteel een 0-1 achterstand om tegen Quick Boys door twee goals van Bradly van Hoeven. Excelsior Maassluis ging op het eigen veld met 1-3 onderuit tegen de IJsselmeervogels. Bij een 0-3 stand benutte Vincent van den Berg een strafschop in de blessuretijd. ASWH verloor met 3-0 bij Katwijk.

Derde divisie

In de derde divisie was Barendrecht heel snel klaar met Ter Leede. Na ruim een kwartier stond het al 3-0 voor de thuisploeg door goals van Peter de Lange, Qjell Krolis en Marouane Bakour. Nog voor de rust werd het 4-0 via Niels Vorthoren. Het werd uiteindelijk 4-1.

Overige uitslagen derde divisie

SteDoCo - Excelsior'31 0-2

Hoofdklasse A zaterdag

In de zaterdag hoofdklasse A was Capelle de enige regioploeg die drie punten pakte. Door goals van Leon Krznaric en Julian Agatowski werd in de tweede helft een achterstand tegen DHSC omgebogen.

Overige uitslagen zaterdag hoofdklasse A

Spijkenisse - Achille Veen 1-3

Jodan Boys - SC Feyenoord 2-0

ARC - Smitshoek 1-1

Rijsoord - Zwaluwen 2-2