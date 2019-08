Een auto is zaterdagmiddag te water geraakt aan de Hogeweg in Ridderkerk.

Rond 17.45 uur raakte de auto door onbekende reden van de weg en belandde in de sloot. De twee inzittenden werden uit het water gehaald. De politie heeft de bestuurder een blaastest laten doen. Wat daar uit is gekomen, is niet bekend.