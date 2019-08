Klanten Hudson's Bay leggen vinger op zere plek: 'Wie zit er op een Rituals-stand te wachten?'

De winkels van Hudson's Bay dreigen te verdwijnen uit Nederland. Dat meldt het Financieele Dagblad. Volgens de woordvoerder van de winkelketen is dit echter nog niet zeker. De klanten zien het einde al aankomen: "Wie zit er op zo'n Rituals-stand in het midden van de winkel te wachten?"

"Het zou jammer zijn als ze weg gaan", vindt Denise. "Ik vraag me af wat we in de plaats daarvan krijgen. Ik vond de V & D altijd heel leuk, daarom kwam ik ook naar Hudson's Bay." Denise denkt dat de winkel nu weg moet omdat ze te prijzig zijn. "Het is geen goedkoop warenhuis. Ik denk niet dat iedereen daar de centen voor heeft."

Bijenkorf en V & D

"Het is een beetje het idee van de V & D opnieuw", zegt Pepijn uit Oosterhout. Deze vergelijking, en die met de Bijenkorf, wordt meerdere keren gemaakt. "Het zou iets simpeler mogen." Volgens Pepijn kan Hudson's Bay op een hoop dingen bezuinigen" Ze hebben veel personeel op de make-upafdeling rondlopen. Leuk zo'n Rituals-stand in het midden van de winkel, maar wie zit erop te wachten?" Zijn vriendin Joyce ziet het ook: "Het personeel staat negen van de tien keer niet zo heel veel te doen."

Kleding, tassen, sieraden en schoenen. Daarvoor gingen de Rotterdammers het vaakst naar de Hudson's Bay. In die branche is een hoop concurrentie. "Je hebt verderop de Bijenkorf, misschien is dat de reden dat Hudson's Bay weg gaat", zegt Nathalie.