City Swim Dordrecht haalt miljoen euro op in vijf jaar: 'Het is een fantastische dag'

"Het was een groot succes, er stonden veel mensen aan de kant. En de deelname van hond Quattro en Maarten van der Weijen maken het nog mooier."

De open waterzwemmer vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit het Brabantse Hank in de Biesbosch. "Het was windstil en de dampen kwamen van het water, dat was echt wel heel mooi", vertelt hij. "De Biesbosch schijnt ook wel heel mooi te zijn, maar daar heb ik niet zoveel van gezien want het was donker."



Om 11 uur was hij in Dordrecht. Dat was een half uur eerder dan gepland. "Ik had de stroming mee in plaats van tegen."

Goed doel

"Ik ben vooral heel blij dat ik hier bij de vijfde editie van de City Swim Dordrecht mocht aankomen", zegt Van der Weijden. "Ik heb hier gewoond, ik heb hier gezwommen. Dus ik kom graag langs en wat is dan een mooiere manier om dat met zwemmen te doen?"

Naast de lange afstand die Van der Weijden zwom, was er voor de kinderen ook een zwemtocht van 250 of 500 meter. Ook zij hebben nobele doelen met hun zwemtocht: "Dat er onderzoek gedaan wordt naar een nieuw medicijn voor mensen die kanker hebben", zegt een zwemster.

"Ik kan geld ophalen door mee te zwemmen hier", zegt een ander. De belangrijkste reden onder hun leeftijdsgenoten is het helpen van mensen. "Ik doe vooral mee omdat mijn oma ook kanker heeft gehad."