Voetganger gewond bij aanrijding in Maassluis

Een voetganger is zaterdag gewond geraakt op de Mozartlaan in Maassluis. Dat gebeurde rond 21:00 uur ter hoogte van de kruising met de P.J. Troelstaweg.

Volgens getuigen stak de voetganger een zebrapad over en werd hij daarbij geschept door een auto. Hij kwam op de motorkap terecht, werd gelanceerd en kwam meters verderop neer op het wegdek.

Diverse hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter kwamen ter plaatse. De voetganger is niet buiten bewustzijn geweest. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

De Mozartlaan in Maassluis was na het ongeval nog uren afgesloten voor technisch onderzoek van de politie. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau.